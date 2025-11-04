Pria di Semarang Tewas Dikeroyok, Polisi Buru Para Pelaku

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Warga Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, digegerkan dengan penemuan mayat pria di tepi sungai Jalan Inspeksi pada Minggu (2/11) malam.

Korban diketahui berinisial AT (33), diduga menjadi korban pengeroyokan hingga tewas setelah mencoba melerai perkelahian.

Informasi yang dihimpun, kejadian bermula dari cekcok antara MR (28) dan seorang pria berinisial B terkait persoalan pribadi. Perselisihan itu berubah menjadi bentrokan setelah B memanggil sejumlah rekannya untuk menyerang MR.

Merasa terancam, MR sempat melarikan diri atas saran temannya, NW. Namun, AT bersama DH (29) yang mengetahui keributan itu berusaha menengahi dengan mendatangi kelompok B.

Sayangnya, niat baik itu berakhir tragis. Kelompok B justru menyerang balik. DH berhasil kabur meski terluka, sementara AT dikeroyok, didorong ke sungai, dan dilempari batu oleh para pelaku hingga tewas di tempat.

Peristiwa ini langsung viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Kami masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap seluruh pelaku yang terlibat,” kata Kanit Reskrim Polsek Pedurungan AKP Rismanto, Selasa (4/11).

Menurut Rismanto, polisi sudah memeriksa beberapa saksi dan mengamankan barang bukti di lokasi kejadian.