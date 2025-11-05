JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Terbukti Menipu Modus Calo Taruna Akpol, 2 Polisi Pekalongan Dipecat

Terbukti Menipu Modus Calo Taruna Akpol, 2 Polisi Pekalongan Dipecat

Rabu, 05 November 2025 – 17:00 WIB
Terbukti Menipu Modus Calo Taruna Akpol, 2 Polisi Pekalongan Dipecat - JPNN.com Jateng
Dua anggota Polres Pekalongan Bripka Alexander Undi Karisma alias Alex dan Aipda Fachrurohim alias Rohim anggota Polsek Paninggaran. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dua anggota Polres Pekalongan, Jawa Tengah mendapat sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti terlibat dalam kasus penipuan dengan modus menjanjikan bisa meloloskan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol).

Keduanya adalah Bripka Alexander Undi Karisma alias Alex yang bertugas di Polsek Doro dan Aipda Fachrurohim alias Rohim anggota Polsek Paninggaran.

Keputusan pemecatan itu dijatuhkan melalui sidang kode etik yang digelar tertutup di ruang Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Tengah pada Rabu (31/10).

Baca Juga:

“Sudah diputus dalam sidang itu, kita PTDH terhadap dua orang itu,” ujar Kabid Propam Polda Jateng Kombes Saiful Anwar dalam taklimat media di Mapolda Jateng, Rabu (5/11).

Menurutnya, majelis etik menyatakan perbuatan keduanya sebagai tindakan tercela. Selain diberhentikan tidak hormat, mereka juga dijatuhi hukuman penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

“Hal yang memberatkan, mereka sadar perbuatannya salah, tetapi tetap menjanjikan bisa memasukkan seseorang ke penerimaan Akpol,” kata Kombes Saiful.

Baca Juga:

Selain itu, ada dua warga sipil yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Stephanus Agung Prabowo (SAP) dan Joko Witanto (JW).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jateng Kombes Dwi Subagio mengungkap SAP mengaku sebagai adik Kapolri untuk meyakinkan korban.

Dua Polisi Pekalongan dipecat tidak hormat karena menipu Rp 2,6 miliar agar lolos Taruna Akpol.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng polda jateng polisi semarang polres pekalongan akpol semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU