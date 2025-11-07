Kasus Penipuan Bikin Lagu Pakai AI, Pria Asal Jakarta Diburu Polisi Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang tengah memburu seorang pria berinisial FH (50), warga Jakarta Timur, yang diduga melakukan penipuan dengan modus pembuatan lagu menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Kasus ini terungkap setelah korban, yang juga pelaku industri musik, melapor karena merasa ditipu dalam proyek pembuatan 60 lagu yang dipesan pada Oktober 2024.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena membenarkan adanya laporan tersebut.

“Kasus ini sudah lama. Bahkan sempat diajukan praperadilan, tetapi ditolak pengadilan,” kata Andika di Semarang, Kamis (7/11).

Menurutnya, FH dan korban awalnya bersepakat membuat 60 lagu dengan nilai kontrak Rp120 juta. Korban mengira lagu-lagu itu akan dikerjakan dengan alat musik manual dan sentuhan aransemen profesional.

Namun, setelah hasil lagu diserahkan, korban justru terkejut. “Ternyata hasilnya amburadul dan tidak sesuai aransemen. Setelah ditelusuri, pelaku menggunakan teknologi AI untuk membuat lagu-lagu itu,” ungkap Andika.

Saat penyidik Polrestabes Semarang mendatangi kediaman FH di Jakarta Timur, pelaku sudah kabur. Kini, polisi telah menetapkan FH sebagai daftar pencarian orang (DPO).

Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain dalam kasus penipuan kreatif ini.