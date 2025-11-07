Polisi Periksa 11 Saksi dalam Kasus Video Asusila AI 'Skandal Smanse'

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus penyebaran video tidak senonoh hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) yang melibatkan wajah siswi dan guru SMAN 11 Kota Semarang terus didalami Polda Jawa Tengah. Hingga kini, sedikitnya 11 saksi telah diperiksa oleh penyidik.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengungkapkan bahwa para saksi berasal dari berbagai pihak, termasuk korban dan perwakilan sekolah.

“Ada 11 saksi yang sudah diperiksa, baik dari pihak korban maupun dari SMA,” ujar Artanto di Mapolda Jawa Tengah, Kamis (6/11).

Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman laboratorium forensik terhadap sejumlah barang bukti, salah satunya handphone milik pelaku, Chiko Radityatama Agung Putra, yang digunakan untuk membuat dan menyebarkan video tersebut.

“Barang bukti handphone masih dalam pemeriksaan labfor, kita sedang menunggu hasilnya,” jelasnya.

Dalam penanganan perkara ini, Polda Jateng bekerja sama dengan ahli laboratorium forensik, ahli sosiologi hukum, serta ahli pidana untuk memastikan setiap unsur tindak pidana dapat diungkap secara komprehensif.

Kasus ini berawal dari tindakan Chiko Radityatama Agung Putra, seorang mahasiswa yang juga alumni SMAN 11 Semarang, yang menyebarkan video hasil rekayasa AI (deepfake) melalui akun media sosial X (Twitter). Video itu menampilkan wajah guru dan sejumlah siswi sekolah tersebut dalam adegan yang tidak senonoh.

Unggahan itu segera memicu kemarahan publik dan gelombang protes dari para siswa SMAN 11 Semarang yang menuntut keadilan bagi korban. Kasus ini pun menyita perhatian masyarakat luas karena memperlihatkan penyalahgunaan teknologi AI yang kian mengkhawatirkan.