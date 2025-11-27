Pegawai Bank Pelat Merah di Purworejo Gasak Duit Nasabah Rp4,2 Miliar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan seorang pegawai bank pelat merah di Kabupaten Purworejo berinisial TPN.

Perempuan itu resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp4,2 miliar.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jateng Lucas Alexander Sinuraya mengatakan modus yang dipakai tersangka terbilang rapi, setidaknya bagi nasabah yang mempercayainya.

TPN disebut memanfaatkan celah layanan yang disebutnya sebagai kelonggaran tarik pinjam.

“Bank tidak punya layanan seperti itu. Tersangka meyakinkan nasabah seolah ada layanan prioritas,” ujar Lucas di Semarang dilansir dari Antara, Kamis (27/11).

Bukan cuma itu. TPN yang menjabat sebagai petugas operasional kredit di cabang Kutoarjo juga nekat melakukan pendebetan rekening tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Aksi berulang itu akhirnya menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi bank milik pemerintah tersebut.

Jaksa menjerat TPN dengan UU Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.