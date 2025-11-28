Penggerebekan Narkoba di Pekalongan Berujung Tembakan, Ini Kronologi Penangkapan 3 Pelaku

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Aksi dramatis mengiringi penangkapan jaringan pengedar psikotropika di Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (25/11) malam.

Upaya pengembangan kasus yang dilakukan Satres Narkoba Polres Pekalongan mendadak berubah menegangkan ketika petugas ditembaki dari dalam rumah target operasi.

Tiga orang berinisial A, KA, dan MA diamankan dalam rangkaian operasi tersebut.

Sekitar pukul 20.00 WIB, Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pekalongan mengamankan dua pria di pinggir Jalan Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Dari tangan mereka ditemukan obat keras jenis Alprazolam.

“Kami telah mengungkap peredaran psikotropika jenis obat Alprazolam,” ujar Kasat Resnarkoba Polres Pekalongan Iptu Albertus Sudaryono, Rabu (26/11).

Dalam pemeriksaan awal, keduanya mengaku memperoleh obat terlarang itu dari A (44), warga Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Salah satu tersangka, KA (24), kemudian diminta menunjukkan lokasi pemasok.

Namun, begitu mendekati rumah A, situasi langsung genting.

Saat petugas hendak masuk untuk memeriksa, sejumlah orang keluar dari dalam rumah dan satu di antaranya melepaskan tembakan ke arah polisi.