JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Kasus Pemerasan Mahasiswa PPDS: Hukuman Eks Ketua Prodi Anestesiologi FK Undip Diperberat

Kasus Pemerasan Mahasiswa PPDS: Hukuman Eks Ketua Prodi Anestesiologi FK Undip Diperberat

Jumat, 12 Desember 2025 – 04:00 WIB
Kasus Pemerasan Mahasiswa PPDS: Hukuman Eks Ketua Prodi Anestesiologi FK Undip Diperberat - JPNN.com Jateng
Terdakwa kasus pemerasan terhadap mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Anastesi (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip), Taufik Eko Nugroho menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/10/2025). Foto: Antara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperberat hukuman mantan Ketua Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Taufik Eko Nugroho.

Dari semula 2 tahun bui, hukumannya naik menjadi 4 tahun penjara dalam perkara pemerasan mahasiswa PPDS periode 2018–2023.

Juru Bicara PN Semarang Hadi Sunoto membenarkan putusan banding itu. Salinan putusan sudah mendarat di PN Semarang.

Baca Juga:

“Diputus lebih berat dari tingkat pertama,” ujarnya, Kamis.

Taufik tak tinggal diam. Usai mendengar putusan banding, ia langsung mengajukan kasasi.

“Permohonan kasasi sudah masuk, tinggal menunggu memori kasasi,” imbuh Hadi.

Baca Juga:

Dalam putusan sebelumnya, PN Semarang menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 3 tahun.

'Majelis hakim menyatakan Taufik terbukti memerintahkan para dokter residen anestesi membayar sejumlah uang yang disebut sebagai biaya operasional pendidikan.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memperberat hukuman mantan Ketua Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip Taufik Eko Nugroho.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pemerasan ppds undip ppds mahasiswa

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU