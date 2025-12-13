Tabrak Mahasiswi Semarang Hingga Tewas, WNA Ini Ditetapkan jadi Tersangka, Izin Tinggalnya Dicabut

JPNN.com

Sabtu, 13 Desember 2025 – 05:00 WIB
Pengemudi mobil perempuan Warga Negara Asing (WNA) Tiongkok bernama Wu Lili. FOTO: Akun Instagram @kejadiansmg.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pergerakan hukum terhadap Wu Lili, warga negara asing (WNA) asal Tiongkok yang menabrak dua mahasiswi di kawasan Kalibanteng, Semarang, memasuki babak baru.

Perempuan yang mengemudikan Hyundai Creta itu kini resmi berstatus tersangka.

“Ditetapkan tersangka,” ujar Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi, Jumat (12/12).

Dia mengatakan bahwa penetapan Wu Lili sebagai tersangaka diputuskan setelah polisi melakukan pemeriksaan mendalam.

Namun, dia tak membeberkan lokasi dan kapan penahanan Wu Lili dilakukan.

Sementara itu, Kasubnit Gakkum Satlantas Porestabes Semarang Iptu Novita Candra mengatakan Wu Lili diduga mengemudi dalam kondisi mabuk.

“Berkendara dengan poengaruh minuman keras dan tidak berkonsentrasi,” ungkapnya.

Iptu Novita mengatakan saat kejadian, mobil yang Wu Lilii kemudikan sempat bergerak tak stabil sebelum masuk ke jalur berlawanan dan menabrak motor yang ditumpangi dua mahasiswi itu.

