Kafe di Banyumanik Jadi Lokasi Terakhir Resbob Sebelum Ditangkap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian menjemput seorang pria di sebuah kafe di Jalan Pramuka, Banyumanik, Kota Semarang, Senin (15/12) siang.

Belakangan diketahui, pria tersebut adalah YouTuber kontroversial Adimas Firdaus alias Resbob.

Resbob diketahui sudah berada di lokasi itu sejak sehari sebelumnya. Dia sempat beraktivitas dan bermalam di kafe yang berada di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik.

Keberadaan Resbob di kafe tersebut sempat disadari warga sekitar. Sejumlah orang mengaku melihat langsung aktivitasnya sejak Minggu hingga Senin siang.

Salah satunya Mbah Yan, tukang parkir di sekitar lokasi. Dia menyebut Resbob menginap satu malam sebelum akhirnya dijemput aparat kepolisian.

“Dia sempat menginap semalam di sini, lalu siangnya dijemput,” kata Mbah Yan saat ditemui di lokasi, Selasa (16/12).

Mbah Yan awalnya mengira orang-orang yang menjemput Resbob adalah teman-temannya.

Namun, belakangan dia menduga mereka merupakan aparat dari luar daerah.