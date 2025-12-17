JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Kafe di Banyumanik Jadi Lokasi Terakhir Resbob Sebelum Ditangkap

Kafe di Banyumanik Jadi Lokasi Terakhir Resbob Sebelum Ditangkap

Rabu, 17 Desember 2025 – 08:15 WIB
Kafe di Banyumanik Jadi Lokasi Terakhir Resbob Sebelum Ditangkap - JPNN.com Jateng
YouTuber Adimas Firdaus yang dikenal dengan nama Resbob saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (15/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aparat kepolisian menjemput seorang pria di sebuah kafe di Jalan Pramuka, Banyumanik, Kota Semarang, Senin (15/12) siang.

Belakangan diketahui, pria tersebut adalah YouTuber kontroversial Adimas Firdaus alias Resbob.

Resbob diketahui sudah berada di lokasi itu sejak sehari sebelumnya. Dia sempat beraktivitas dan bermalam di kafe yang berada di Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik.

Baca Juga:

Keberadaan Resbob di kafe tersebut sempat disadari warga sekitar. Sejumlah orang mengaku melihat langsung aktivitasnya sejak Minggu hingga Senin siang.

Salah satunya Mbah Yan, tukang parkir di sekitar lokasi. Dia menyebut Resbob menginap satu malam sebelum akhirnya dijemput aparat kepolisian.

“Dia sempat menginap semalam di sini, lalu siangnya dijemput,” kata Mbah Yan saat ditemui di lokasi, Selasa (16/12).

Baca Juga:

Mbah Yan awalnya mengira orang-orang yang menjemput Resbob adalah teman-temannya.

Namun, belakangan dia menduga mereka merupakan aparat dari luar daerah.

YouTuber Resbob dijemput polisi di sebuah kafe di Banyumanik, Semarang. Warga sekitar menyebut yang bersangkutan sempat bermalam sehari sebelumnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   resbob penangkapan resbob kafe semarang muhammad adimas firdaus resbob hina suku sunda resbob hina viking

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU