JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Penggelapan Uang Petani Tebu di Kudus Terbongkar, Pelaku Habiskan Rp 308 Juta untuk Judi Slot

Penggelapan Uang Petani Tebu di Kudus Terbongkar, Pelaku Habiskan Rp 308 Juta untuk Judi Slot

Jumat, 19 Desember 2025 – 04:00 WIB
Penggelapan Uang Petani Tebu di Kudus Terbongkar, Pelaku Habiskan Rp 308 Juta untuk Judi Slot - JPNN.com Jateng
Kapolsek Kudus Kota AKP Subkhan menunjukkan rekapan transaksi judi online menggunakan uang milik petani tebu saat konferensi pers di Markas Polres Kudus, Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif.)

jateng.jpnn.com, KUDUS - Kepolisian Resor Kudus mengungkap kasus penggelapan uang setoran milik petani tebu senilai Rp308,99 juta. Ironisnya, sebagian besar uang yang seharusnya diterima para petani justru dihabiskan pelaku untuk bermain judi slot.

Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo melalui Kapolsek Kudus Kota AKP Subkhan menjelaskan pelaku berinisial WP (30), warga Kabupaten Blora, ditangkap setelah penyelidikan intensif. WP diketahui menggelapkan uang milik lima petani tebu asal Kabupaten Pati.

“Uang setoran petani tebu yang seharusnya diserahkan kepada lima orang petani asal Kabupaten Pati digelapkan oleh pelaku berinisial WP,” ujar Subkhan di Kudus, Kamis (18/12).

Baca Juga:

Kasus ini mencuat setelah para petani mendatangi Pabrik Gula Rendeng Kudus pada 2 Desember 2025. Mereka melakukan protes karena merasa belum menerima pembayaran atas tebu yang telah disetorkan ke pabrik.

Dari hasil penelusuran, PG Rendeng Kudus ternyata sudah membayarkan uang sebesar Rp308 juta lebih kepada vendor yang ditunjuk. Vendor tersebut kemudian menyerahkan uang kepada tersangka WP yang berperan sebagai petugas penyuluh lapangan.

Namun, alih-alih disetorkan ke petani, uang itu justru digelapkan. Polisi menangkap WP di tempat persembunyiannya di Kabupaten Grobogan pada 12 Desember 2025. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa gawai serta sisa uang tunai Rp5,25 juta.

Baca Juga:

“Hasil penyelidikan menunjukkan uang tersebut digunakan pelaku untuk bermain judi slot,” kata Subkhan.

Polisi menemukan fakta bahwa sepanjang September hingga Oktober 2025, rekening pelaku digunakan untuk top up akun judi slot dengan nilai fantastis. Dalam satu malam, nominalnya bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Kepolisian Resor Kudus mengungkap kasus penggelapan uang setoran milik petani tebu senilai Rp308,99 juta.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penggelapan uang petani tebu kudus judi slot

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU