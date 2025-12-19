Dikeroyok, Santri di Wonogiri Meninggal Dunia, 3 Orang Diamankan

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Polisi menyatakan kematian MMA (12), seorang santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah akibat dugaan pengeroyokan oleh sejumlah seniornya.

Kasat Reskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sadewo mengatakan dugaan pengeroyokan itu dipicu karena korban menolak diminta mandi.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (13/12). “Dikeroyok, pengakuannya karena disuruh mandi tidak mau,” ujar Iptu Agung saat dihubungi awak media, Jumat (19/12).

Saat ini terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Ketiganya merupakan senior korban dan masih di bawah umur.

“Untuk anak sebagai pelaku ada tiga orang, semuanya di bawah umur. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan. Sementara untuk saksi, sudah ada 13 orang yang diperiksa, terdiri dari sesama santri dan pihak lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menjelaskan penyidik melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban pada hari ini untuk kepentingan penyidikan.

“Hari ini kami lakukan ekshumasi untuk melengkapi proses penyidikan dan mengetahui penyebab meninggalnya korban secara medis. Hasilnya akan menjadi dasar penyidikan yang lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata AKBP Wahyu. (ink/jpnn)