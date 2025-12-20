Tragis, Santri 12 Tahun di Wonogiri Tewas Dikeroyok Senior karena Hal Sepele

jateng.jpnn.com, WONOGIRI - Kasus kematian MMA (12), seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, mulai menemui titik terang. Kepolisian memastikan korban diduga meninggal dunia akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah seniornya.

Kasat Reskrim Polres Wonogiri Iptu Agung Sadewo mengungkapkan insiden tragis tersebut dipicu persoalan sepele. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban dikeroyok lantaran menolak perintah mandi dari para seniornya.

“Dugaan sementara, korban dikeroyok karena disuruh mandi tetapi tidak mau,” ujar Iptu Agung saat dikonfirmasi, Jumat (19/12).

Peristiwa itu sendiri terjadi pada Sabtu (13/12). Pasca-kejadian, polisi bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah pihak yang berada di lingkungan pondok pesantren.

Hasilnya, tiga orang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Ketiganya merupakan senior korban dan seluruhnya masih berstatus di bawah umur.

“Untuk pelaku ada tiga anak, semuanya masih di bawah umur. Saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Sementara saksi yang sudah kami periksa berjumlah 13 orang, terdiri dari sesama santri dan pihak terkait lainnya,” jelas Iptu Agung.

Guna menguatkan alat bukti, Polres Wonogiri juga melakukan langkah lanjutan berupa ekshumasi makam korban. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan, pembongkaran makam dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban secara medis.

“Hari ini kami lakukan ekshumasi untuk melengkapi proses penyidikan. Tujuannya agar penyebab kematian korban bisa diketahui secara medis dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” kata AKBP Wahyu.