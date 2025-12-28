Lihat, Sajam yang Dibawa 19 Remaja di Kudus, Bikin Ngeri

jateng.jpnn.com, KUDUS - Kepolisian Sektor Undaan bersama Tim Resmob Satreskrim Polres Kudus mengamankan 19 remaja yang diduga membawa senjata tajam di Jalan Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga situasi wilayah tetap aman dan kondusif.

Kapolsek Undaan AKP Uji Andi Haryono mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (26/12) sekitar pukul 03.30 WIB dan sempat terekam kamera CCTV milik warga.

“Para remaja tersebut terlihat membawa senjata tajam dan berpotensi melakukan tawuran,” ujar AKP Uji Andi Haryono.

Dari hasil pengamanan, polisi menyita 14 senjata tajam dengan berbagai jenis dan ukuran. Senjata-senjata tersebut diketahui disembunyikan di kamar milik salah satu anggota kelompok.

AKP Uji menjelaskan, peristiwa itu bermula dari saling ejek antarkelompok yang kemudian berkembang menjadi rencana tawuran. Namun, aksi tersebut belum sempat terjadi karena tidak mendapat respons dari kelompok lawan.

“Karena tawuran belum terjadi dan para pelaku masih di bawah umur serta masih berstatus pelajar, kami lakukan pembinaan,” katanya.

Belasan remaja tersebut kemudian dibawa ke Balai Desa Medini untuk mendapatkan pembinaan bersama unsur TNI, pemerintah desa, dan kepolisian. Kegiatan pembinaan dihadiri Danramil 03/Undaan Letda Pal Teguh Raharjo, Kepala Desa Medini Agus Sugiyanto, Kepala Desa Kalirejo Agus Hariyanto, Kepala Desa Terangmas Sudiyono, serta Tim Resmob Satreskrim Polres Kudus.

Dalam pembinaan itu, para remaja diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Mereka juga diwajibkan melakukan wajib lapor ke Polsek Undaan dan Koramil 03/Undaan setiap hari Senin dan Kamis.