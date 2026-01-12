Polisi Amankan Puluhan Pembalap Liar di Semarang, 19 Motor Disita

JPNN.com

Senin, 12 Januari 2026 – 21:55 WIB
Belasan sepeda motor barang bukti penindakan balap liar oleh Polresrabes Semarang, Minggu (11/1/2026). ANTARA/HO-Polrestabes Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi mengamankan puluhan pembalap liar beserta 19 sepeda motor dalam penindakan yang dilakukan di Jalan Kompol Maksum, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu dini hari.

Kasat Samapta Polrestabes Semarang AKBP Tri Wisnugroho mengatakan penertiban tersebut merupakan upaya berkelanjutan kepolisian untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menurutnya, aktivitas balap liar tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga membahayakan keselamatan para pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

“Penindakan ini kami lakukan sebagai langkah tegas namun tetap humanis demi menjaga situasi wilayah agar tetap aman dan kondusif,” kata Tri.

Dia menegaskan kepolisian akan terus mengintensifkan patroli serta kegiatan preemtif, khususnya pada jam-jam rawan terjadinya balap liar.

Selain itu, Tri juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Keamanan Kota Semarang adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami berharap ada kesadaran, khususnya dari generasi muda, untuk menyalurkan hobi balap di tempat yang tepat dan aman,” ujarnya.

Sementara itu, terhadap puluhan pembalap liar yang diamankan, petugas melakukan pendataan serta pembinaan di tempat.

