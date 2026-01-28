Beraksi di Karnaval HUT ke-651 Pemalang, Komplotan Pencopet Lintas Daerah Ditangkap Polisi

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Kepolisian Resor Pemalang mengamankan empat pelaku pencurian yang beraksi saat karnaval peringatan HUT ke-651 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para pelaku berasal dari jaringan lintas daerah, yakni Cirebon, Surakarta, dan Semarang.

Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan warga yang memergoki dua tersangka sedang beraksi di tengah kerumunan penonton karnaval.

“Dua tersangka berinisial S (62) warga Surakarta dan N (38) warga Cirebon tertangkap tangan mencuri telepon genggam dan dompet milik penonton,” kata Rendy, Rabu (28/1).

Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa enam unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp1,9 juta.

Berdasarkan hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap dua tersangka lain berinisial YS (63) warga Surakarta dan M (55) warga Semarang. Keduanya ditangkap di wilayah Kabupaten Brebes dengan barang bukti 12 unit telepon genggam.

“Keempat pelaku berasal dari kelompok Surakarta, Semarang, dan Cirebon. Mereka saling mengenal dan rutin berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp,” ujar Kapolres.

Menurut Rendy, para pelaku diduga mengetahui adanya kegiatan yang mengumpulkan massa di Pemalang dari informasi yang beredar di media sosial. Informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk melancarkan aksi pencurian.

Kelompok asal Surakarta dan Semarang diketahui datang ke Alun-alun Pemalang dengan menggunakan mobil yang dikemudikan tersangka YS. Sementara itu, kelompok asal Cirebon menggunakan kendaraan lain yang dikemudikan seorang pria yang kini masih buron.