Perampokan Sadis di Boyolali, Bocah 5 Tahun Tewas, Ibunya Kritis

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Perampokan menggegerkan warga Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Kamis (29/1) sore.

Kapolsek Karanggede AKP Suramto Widodo membenarkan kejadian tersebut.

"Benar, telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali sekitar pukul 15.45 WIB," kata AKP Suramto Widodo saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan dalam kejadian tersebut, seorang anak berusia lima tahun dilaporkan meninggal dunia.

"Ibunya mengalami kritis," katanya.

Polisi telah memasang garis kuning kepolisian di sekitar lokasi kejadian.

Dalam insiden ini, sang anak berinisial AO (5) meninggal dunia, sementara ibunya bernama Daryanti (29) menjalani perawatan di rumah sakit dengan sejumlah luka bacok.

"Jumlah korban ada dua, ibu di rumah sakit, anaknya meninggal di lokasi kejadian," kata AKP Suramto Widodo. (ink/jpnn)