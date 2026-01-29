Perampokan Sadis di Boyolali, Bocah 5 Tahun Tewas, Ibunya Kritis

JPNN.com

Kamis, 29 Januari 2026 – 22:02 WIB
Ilustrasi garis polisi di lokasi perampokan. Foto: dok.JPNN.com

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Perampokan menggegerkan warga Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Kamis (29/1) sore.

Kapolsek Karanggede AKP Suramto Widodo membenarkan kejadian tersebut.

"Benar, telah terjadi pencurian dengan kekerasan di Dukuh Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali sekitar pukul 15.45 WIB," kata AKP Suramto Widodo saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan dalam kejadian tersebut, seorang anak berusia lima tahun dilaporkan meninggal dunia.

"Ibunya mengalami kritis," katanya.

Polisi telah memasang garis kuning kepolisian di sekitar lokasi kejadian.

Dalam insiden ini, sang anak berinisial AO (5) meninggal dunia, sementara ibunya bernama Daryanti (29) menjalani perawatan di rumah sakit dengan sejumlah luka bacok.

"Jumlah korban ada dua, ibu di rumah sakit, anaknya meninggal di lokasi kejadian," kata AKP Suramto Widodo. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

