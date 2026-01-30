Polisi Tangkap Perampok Sadis di Boyolali Kurang dari 24 Jam

jateng.jpnn.com, BOYOLALI - Polisi mengungkap kasus perampokan sadis yang menewaskan AO seorang bocah enam tahun di Dusun Pengkol, Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, pelaku berhasil ditangkap.

Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra mengatakan pelaku berinisial A (30) diamankan di wilayah Kabupaten Kudus.

Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim gabungan Polres Boyolali dan Jatanras Polda Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, kurang dari 1×24 jam kami berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini pelaku sedang dalam perjalanan ke Boyolali untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar AKBP Indra, Jumat (30/1).

Kini, penyidik masih mendalami motif perampokan dan peran pelaku dalam peristiwa berdarah tersebut.

Sejumlah barang bukti telah diamankan, termasuk satu unit kendaraan bermotor yang diduga berkaitan dengan aksi kejahatan itu.

Dalam kejadian tersebut, ibu korban Daryanti (30) turut menjadi sasaran kekerasan dan mengalami luka serius. Saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD Simo Kabupaten Boyolali.

Sementara itu, jenazah AO telah dimakamkan.