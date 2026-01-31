JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Kurang 12 Jam, Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Anak dalam Karung di Cilacap

Kurang 12 Jam, Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Anak dalam Karung di Cilacap

Sabtu, 31 Januari 2026 – 16:13 WIB
Kurang 12 Jam, Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Anak dalam Karung di Cilacap - JPNN.com Jateng
Kapolresta Cilacap Kombes Budi Adhy Buono memimpin taklimat media kasus pembunuhan anak di Cilacap. FOTO: Humas Polresta Cilacap.

jateng.jpnn.com, CILACAP - Kasus kematian seorang anak di bawah umur yang ditemukan tak bernyawa di dalam karung di Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, akhirnya terungkap.

Polisi mengamankan pelaku pembunuhan kurang dari 12 jam sejak jasad korban ditemukan.

Kapolresta Cilacap Kombes Budi Adhy Buono menyatakan pengungkapan cepat kasus ini menjadi perhatian serius kepolisian karena menyangkut kejahatan berat terhadap anak.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, pelaku berinisial GR (23) berhasil kami amankan di Kabupaten Purbalingga pada sore hari. Kurang dari 12 jam sejak penemuan jasad korban, pelaku sudah diamankan dan dibawa ke Polresta Cilacap,” kata Kombes Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/1).

Dia menjelaskan pengungkapan kasus itu merupakan hasil penyelidikan intensif di lokasi kejadian yang dilanjutkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa pelaku merupakan tetangga korban dan tinggal di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara.

Baca Juga:

Berdasarkan pemeriksaan awal, motif pelaku didorong oleh dorongan hawa nafsu. Polisi tidak menemukan indikasi pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

“Motif pelaku murni karena dorongan nafsu. Tidak ditemukan adanya gangguan kejiwaan pada pelaku,” ujar Kombes Budi.

Pembunuhan anak di Cilacap terungkap, tetangga korban ditangkap kurang dari 12 jam.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   cilacap Jawa Tengah pembunuhan polresta cilacap kombes budi adhy buono

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU