JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Kasus Dugaan Penganiayaan Kucing di Blora Naik Penyidikan, Pemilik Tolak Damai

Kasus Dugaan Penganiayaan Kucing di Blora Naik Penyidikan, Pemilik Tolak Damai

Sabtu, 07 Februari 2026 – 16:06 WIB
Kasus Dugaan Penganiayaan Kucing di Blora Naik Penyidikan, Pemilik Tolak Damai - JPNN.com Jateng
Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin. (ANTARA/Gunawan.)

jateng.jpnn.com, BLORA - Polres Blora, Jawa Tengah, meningkatkan status penanganan kasus dugaan penganiayaan hewan di Lapangan Kridosono ke tahap penyidikan.

Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin mengatakan peningkatan status dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup.

“Peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Prosesnya masih terus berjalan,” kata Zaenul, Sabtu (.

Baca Juga:

Kasus ini menjadi sorotan publik setelah video berdurasi 11 detik beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seekor kucing diduga ditendang hingga mati oleh seorang pria berinisial PJ (60), warga Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora.

Pemilik kucing, Firda Latifah Anwar, menegaskan keluarganya menolak penyelesaian secara damai. Dia mengungkapkan terduga pelaku sempat mendatangi rumahnya bersama istri, Lurah Karangjati, serta Bhabinkamtibmas untuk meminta maaf dan melakukan mediasi.

“Datang membawa parsel buah dan menawarkan mengganti dengan kucing baru. Namun, kami menolak,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Firda, keluarga berharap kasus tersebut diproses sesuai ketentuan hukum.

“Kami ingin ada pertanggungjawaban secara hukum,” tegasnya.

Polres Blora, Jawa Tengah, meningkatkan status penanganan kasus dugaan penganiayaan hewan di Lapangan Kridosono ke tahap penyidikan.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penganiayaan kucing kucing penyidikan blora

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU