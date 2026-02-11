Video Viral Kucing Ditendang di Blora Diselidiki, Polisi Gandeng Ahli ITE

JPNN.com

Rabu, 11 Februari 2026 – 06:18 WIB
Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin. ANTARA/Gunawan

jateng.jpnn.com, BLORA - Kasus video viral kekerasan terhadap seekor kucing di Lapangan Kridosono, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kini memasuki babak serius.

Penyidik Satreskrim Polres Blora menggandeng ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memastikan keaslian rekaman yang sempat menghebohkan publik tersebut.

Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin mengatakan fokus penyidik saat ini adalah menelusuri keaslian dan alur penyebaran video berdurasi 11 detik itu.

“Penyidik akan meminta keterangan ahli ITE untuk memeriksa proses transmisi elektronik, mulai dari ponsel adik korban berinisial A hingga sampai ke ponsel korban. Ini penting untuk membuktikan bahwa video tersebut asli dan bukan hasil manipulasi,” ujar Zaenul, Selasa (10/2).

Menurutnya, pendalaman digital forensik dilakukan untuk memastikan rekaman benar diambil di lokasi kejadian dan tidak mengalami rekayasa secara digital.

Tak hanya bukti elektronik, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti fisik serta memeriksa saksi-saksi yang berada di sekitar Lapangan Kridosono saat peristiwa terjadi.

Saat ini, penyidik masih mendalami motif serta peran masing-masing pihak dalam kasus tersebut. Polres Blora menegaskan akan menangani perkara ini secara profesional dan transparan.

“Kami berkomitmen mengungkap kasus ini secara tuntas sesuai prosedur hukum,” tegasnya. (antara/jpnn)

Sumber antara
