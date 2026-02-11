Kepergok Saat Mencuri, Pria di Purworejo Panik & Bunuh Korban, Motifnya Bikin Miris

jateng.jpnn.com, PURWOREJO - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purworejo mengungkap kasus percobaan pencurian dengan kekerasan yang berujung tewasnya seorang warga di Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano.

Wakapolres Purworejo Kompol Nana Edi Sugito mengatakan pelaku nekat menghabisi nyawa korban setelah aksinya kepergok saat berada di dalam rumah.

Tersangka berinisial DN (40), pekerja swasta asal Loano, diketahui masuk ke rumah korban dengan cara memanjat atap dan membuka lembaran asbes untuk menyusup ke dalam.

Namun, saat hendak mengambil barang berharga, korban terbangun dan memergoki keberadaan pelaku.

Dalam kondisi panik dan takut dikenali, DN kemudian menyerang korban menggunakan pisau yang sebelumnya telah dibawanya dari rumah.

“Korban mengalami lima luka tusuk hingga meninggal dunia. Setelah itu pelaku melarikan diri melalui pintu depan rumah,” ujar Nana, Selasa (11/2).

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap motif pelaku melakukan aksi nekat tersebut karena tekanan ekonomi. DN mengaku kehabisan uang setelah kalah dalam permainan judi online.

Petugas bergerak cepat. Hanya dalam waktu tiga hari, keberadaan pelaku berhasil dilacak. DN ditangkap tanpa perlawanan pada Kamis (5/2).