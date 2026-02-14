JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Tawuran di Batang, 4 Orang jadi Tersangka

Tawuran di Batang, 4 Orang jadi Tersangka

Sabtu, 14 Februari 2026 – 08:50 WIB
Tawuran di Batang, 4 Orang jadi Tersangka - JPNN.com Jateng
Kapolres Batang AKBP Veronika didampingi KJasatreskrim Iptu Sudaryono memberikan keterangan kasus tawuran antarremaja yang mengkibatkan dua pelaku terluka, di Batang, Jumat (13/2/2026). (ANTARA/Kutnadi)

jateng.jpnn.com, BATANG - Aksi tawuran antarkelompok remaja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berujung pidana. Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka setelah perkelahian yang dipicu tantangan melalui media sosial itu menyebabkan dua korban terluka akibat sabetan senjata tajam.

Kapolres Batang AKBP Veronika mengatakan, peristiwa bermula dari saling tantang antarkelompok di dunia maya yang kemudian berujung bentrokan di lapangan.

“Dari kejadian tersebut, kami mengamankan empat pelaku untuk diperiksa dan telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Veronika, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Keempat tersangka masing-masing berinisial MSA (17), ACR (17), ARK (16) yang berstatus pelajar, serta Zaki Romodhon (19).

Sementara itu, dua korban yakni Nanda Dimas Santosa (19) dan Firgiawan Ihza Risqianto (20) mengalami luka-luka dan hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat.

Didampingi Kasatreskrim Iptu Sudaryono, Kapolres menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap segala bentuk aksi tawuran, termasuk upaya percobaan.

Baca Juga:

“Kami tidak akan pandang bulu. Pelaku maupun yang terlibat dalam rencana tawuran pasti akan kami tindak tegas dan diproses hingga pengadilan,” tegasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, Polres Batang akan meningkatkan patroli pada jam-jam rawan, melakukan sweeping, serta memperkuat sosialisasi ke sekolah dan orang tua.

Aksi tawuran antarkelompok remaja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berujung pidana.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   tawuran batang polres batang tersangka

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU