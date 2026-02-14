JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Pria Penendang Kucing di Blora Resmi jadi Tersangka

Pria Penendang Kucing di Blora Resmi jadi Tersangka

Sabtu, 14 Februari 2026 – 09:25 WIB
Pria Penendang Kucing di Blora Resmi jadi Tersangka - JPNN.com Jateng
Mapolres Blora. Foto: Source for JPNN

jateng.jpnn.com, BLORA - Polisi menetapkan seorang pria berinisial PJ (60), warga Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan hewan setelah video aksi kekerasan terhadap kucing viral di media sosial.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (25/1) sekitar pukul 09.00 WIB di Lapangan Kridosono.

“Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap kucing yang terjadi di Lapangan Kridosono,” kata Wawan, Jumat (13/2).

Baca Juga:

Kasus ini menyita perhatian publik setelah beredar video berdurasi 11 detik yang memperlihatkan seekor kucing diduga ditendang hingga mati.

Polisi bergerak cepat dengan melakukan serangkaian penyidikan, mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi dan dua saksi ahli, penyitaan barang bukti, hingga koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan gelar perkara.

Dari hasil gelar perkara, PJ dijerat Pasal 337 ayat (1) huruf a KUHP tentang penganiayaan hewan dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun penjara atau denda kategori II.

Baca Juga:

Barang bukti yang diamankan antara lain satu flashdisk berisi rekaman video, tangkapan layar dari media sosial, serta seutas tali. Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Blora.

Langkah cepat kepolisian mendapat apresiasi dari komunitas pecinta hewan. Perwakilan Cat Lovers in the World (CLOW), Hening Yulia, menilai penetapan tersangka menjadi bukti keseriusan aparat dalam merespons keresahan masyarakat.

Polisi menetapkan seorang pria berinisial PJ (60), warga Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan hewan
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   penendang kucing Penganiayaan penganiayaan hewan blora

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU