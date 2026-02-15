Detik-detik Teror Penembakan di Pekalongan Terekam CCTV, Polisi Kejar Pelaku

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Aparat Polres Pekalongan sedang menyelidiki kasus penembakan yang menyasar Amat Muzakhim (56), suami Nur Fatwah, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Peristiwa terjadi di rumah korban di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Sabtu (14/2) sekitar pukul 21.10 WIB.

Polisi menyebut detik-detik kejadian mulai terungkap melalui rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi.

Baca Juga: Penembakan Misterius Sasar Suami Anggota DPRD Jateng di Pekalongan

Berdasarkan rekaman, pelaku datang dari arah selatan melalui samping restoran milik korban, lalu masuk ke area rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari Jalan Raya Cap Gawen.

Pelaku mengendarai sepeda motor matik hitam dengan pelat nomor ditutup plastik. Saat tiba di teras rumah yang kerap dijadikan lokasi transaksi paket oleh warga, pelaku langsung mengarahkan senjata api jenis pistol ke arah korban yang sedang menerima tamu.

Diduga pelaku gugup sehingga tembakan meleset dan melintas di atas kepala korban. Proyektil kemudian ditemukan di bawah keran air dekat pintu samping rumah. Pelaku selanjutnya melarikan diri.

Korban diketahui tidak berspekulasi terkait motif penyerangan. Dia juga mengaku tidak memiliki konflik pribadi.

Saat ini korban diketahui sedang mendampingi penanganan kasus dugaan penculikan pedagang martabak yang masih berproses di Polda Jawa Tengah.