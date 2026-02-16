Kasus Penembakan Suami Legislator Jateng di Pekalongan Masuk Tahap Uji Forensik Peluru

jateng.jpnn.com, KABUPATEN PEKALONGAN - Aparat Polres Pekalongan masih meneliti jenis proyektil yang digunakan dalam penembakan terhadap Amat Muzakhim (56), suami Nur Fatwah, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Kapolres Pekalongan Rachmad C Yusuf mengatakan proyektil yang ditemukan di rumah korban telah dikirim untuk pemeriksaan lanjutan ke Bidlabfor Polda Jawa Tengah.

“Kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari Bidlabfor Polda Jateng untuk memastikan kaliber peluru yang digunakan,” ujarnya, Senin (16/2).

Selain jenis peluru, polisi juga masih mendalami jenis senjata api yang digunakan pelaku dalam aksi tersebut.

“Kemudian jenis senjata api yang digunakan juga masih kami tunggu hasil pemeriksaannya,” katanya.

Pihaknya juga belum dapat memastikan motif penembakan karena pelaku masih dalam pengejaran. Penelusuran dilakukan bersama tim Resmob Polres Pekalongan dan Jatanras Polda Jawa Tengah. Sejauh ini, pelaku diduga hanya satu orang.

“Belum bisa menyimpulkan motif karena pelaku masih kami lakukan pendalaman bersama tim Resmob dan Polda Jateng. Semoga segera bisa diungkap,” ujar AKBP Yusuf.

Peristiwa penembakan terjadi di rumah korban di wilayah Kabupaten Pekalongan pada Sabtu (14/2) sekitar pukul 21.10 WIB.