Kasus Penembakan Suami Anggota DPRD Jateng, Polisi Periksa 9 Saksi & Analisis CCTV

Selasa, 17 Februari 2026 – 14:06 WIB
Lokasi ditemukan proyektil penembakan misterius menyasar suami Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Kepolisian Resor Pekalongan terus mendalami kasus penembakan terhadap Amat Muzakhim (56), suami Anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah, yang terjadi pada Sabtu (14/2) malam.

Hingga kini, polisi telah memeriksa sembilan orang saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian.

Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C Yusuf mengatakan proses pemeriksaan dilakukan secara maraton oleh tim gabungan dari Polres Pekalongan dan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

“Kurang lebih ada sembilan orang saksi yang sudah kami periksa, termasuk saksi korban. Pemeriksaan dilakukan secara maraton dan seluruhnya sudah selesai,” ujar Rachmad, Selasa (17/2).

Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga mengumpulkan dan menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil sementara, pelaku diduga telah menguasai situasi sebelum melancarkan aksinya.

“Dari beberapa rekaman CCTV, pelaku terlihat menggunakan sepeda motor, sempat berputar-putar di sekitar lokasi, lalu setelah kejadian langsung bergerak ke arah utara,” jelasnya.

Polisi menduga pelaku telah melakukan pemetaan dan pengamatan lapangan sebelum melakukan penembakan.

Di lokasi kejadian, petugas juga menemukan proyektil yang kini masih dalam proses pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah.

Kepolisian Resor Pekalongan terus mendalami kasus penembakan terhadap Amat Muzakhim (56), suami Anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah.
