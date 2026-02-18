Polisi Tangkap Pelaku Pembacokan di Banyumanik Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi telah menangkap pelaku pembacokan di sebuah rumah Jalan Gaharu Raya, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Aksi pembacokan yang menggegerkan warga tersebut terjadi pada Selasa (17/2) malam. Dalam insiden ini, tiga orang mengalami luka-luka.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena mengatakan penyelidikan sedang dilakukan.

"Iya, (ditangkap, red) sedang diselidiki oleh anggota Resmob ya," kata AKBP Andika kepada JPNN.com, Rabu (18/2).

AKBP Andika belum bisa menjelaskan terkait kronologi dan motif di balik aksi pelaku membacok korban secara membabi buta tersebut.

"Kami sedang mendalami (motifnya, red)," kata AKBP Aandika.

Sebelumnya diberitakan, aksi pembacokan menggegerkan warga di Jalan Gaharu Raya, Kelurahan Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada Selasa (17/2) malam.

Tiga orang menjadi korban dalam insiden yang diduga dipicu perselisihan pribadi antara pelaku dan para korban. Saat kejadian, seorang pria tiba-tiba datang membawa sebilah parang dan mendatangi rumah korban.