Polda Jateng Selidiki Vape Mengandung Narkoba Jenis Baru Etomidate

Rabu, 25 Februari 2026 – 14:17 WIB
Ilustrasi rokok elektronik atau vape. FOTO: Natalia Laurens/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyelidiki terkait peredaran vape yang diduga mengandung narkoba jenis baru bernama etomidate.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Yos Guntur Y.S Susanto mengatakan etomidate pernah ditemukan dalam cairan campuran rokok elektronik itu.

“Kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan,” ujar Kombes Yos, Rabu (25/2).

Dia menjelaskan penyelidikan terus dilakukan untuk menelusuri asal-usul serta kemungkinan peredaran zat tersebut di wilayah Jawa Tengah.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memperdalam penanganan kasus tersebut.

“Kami sudah koordinasi sama BNN. Artinya kami akan terus melakukan penyelidikan,” katanya.

Namun demikian, hingga saat ini Polda Jateng belum menemukan tersangka maupun jaringan yang diduga terlibat dalam peredaran cairan vape tersebut.

“Sampai detik ini kami belum menemukan (etomidate, red),” kata Kombes Yos. (ink/jpnn)

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

