Tragedi Perang Sarung di Grobogan, Satu Pelajar Meninggal Dunia, Enam Remaja Diamankan

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Polres Grobogan, Jawa Tengah, menangani kasus perkelahian antarremaja menggunakan sarung yang menyebabkan satu pelajar meninggal dunia. Polisi mengamankan enam remaja yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Kapolres Grobogan Ike Yulianto Wicaksono mengatakan seluruh anak yang terlibat telah diamankan beserta barang bukti berupa tujuh sarung yang digunakan saat perkelahian.

“Penanganan kasus ini dilakukan sesuai Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta mengacu pada sistem peradilan pidana anak karena seluruh pihak yang terlibat masih di bawah umur,” ujar Ike di Grobogan, Kamis (26/2).

Peristiwa tragis tersebut terjadi di Lapangan Sepak Bola Desa Termas, Dusun Mrayun, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, pada Rabu (25/2) sekitar pukul 22.30 WIB. Korban diketahui bernama Zaki Mandala Rifki (16), pelajar kelas IX SMPN Karangrayung, warga Dusun Mrayun, Desa Termas.

Menurut Kapolres, kejadian bermula sekitar pukul 21.45 WIB saat korban menghubungi salah satu rekannya melalui pesan WhatsApp untuk mengajak berkelahi. Ajakan tersebut disetujui, lalu korban bersama sejumlah temannya mendatangi kelompok remaja lain.

“Kedua kelompok kemudian sepakat bertemu di lapangan sepak bola Desa Termas sebagai lokasi perkelahian,” jelasnya.

Setibanya di lokasi, perkelahian pun terjadi dengan menggunakan sarung yang diikat pada bagian ujung. Dalam insiden itu, korban sempat terlihat lemas dan mengalami kesulitan bernapas sebelum akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Korban kemudian dibawa ke rumah, lalu dilarikan ke Puskesmas Karangrayung I. “Namun, berdasarkan pemeriksaan tenaga medis, korban dinyatakan meninggal dunia,” ungkap Ike.