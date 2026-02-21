Bobol SD Negeri Saat Ramadan, Dua Pencuri di Blora Ditangkap Polisi

jateng.jpnn.com, BLORA - Jajaran Polres Blora meringkus dua pelaku pencurian yang menyasar SDN 2 Gondoriyo. Aksi nekat itu dilakukan saat bulan Ramadan dan mengakibatkan kerugian puluhan juta rupiah.

Kapolres Blora Wawan Andi Susanto mengatakan peristiwa pembobolan sekolah terjadi pada 25 Februari 2026. Dari kejadian tersebut, dua unit LCD proyektor dan tiga laptop milik sekolah raib. Total kerugian ditaksir mencapai Rp27 juta.

“Begitu menerima laporan dari pihak sekolah, kami langsung melakukan penyelidikan,” ujar Wawan di Kabupaten Blora, Minggu (1/3).

Hasilnya, polisi mengamankan dua pelaku pada Jumat (27/2) di sebuah warung makan di Kecamatan Todanan. Keduanya masing-masing berinisial IW (38), warga Bandar Lampung, dan DS (39), warga Jakarta Utara yang berdomisili di Kabupaten Rembang.

Dari tangan tersangka, polisi turut menyita dua sepeda motor. Menariknya, di bawah jok kendaraan tersebut petugas menemukan satu LCD proyektor dan satu laptop yang disimpan di dalam tas, diduga kuat hasil kejahatan.

“Kedua pelaku cukup licin karena menggunakan pelat nomor kendaraan palsu saat beraksi,” ungkap Kapolres.

Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya barang curian lain yang sudah sempat dijual, guna mengembangkan pengungkapan kasus tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 KUHP Nasional tentang pencurian.

Kapolres Blora juga mengimbau seluruh instansi pendidikan agar memperketat pengamanan aset dan inventaris sekolah.