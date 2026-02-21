JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Bobol SD Negeri Saat Ramadan, Dua Pencuri di Blora Ditangkap Polisi

Bobol SD Negeri Saat Ramadan, Dua Pencuri di Blora Ditangkap Polisi

Senin, 02 Maret 2026 – 02:00 WIB
Bobol SD Negeri Saat Ramadan, Dua Pencuri di Blora Ditangkap Polisi - JPNN.com Jateng
Petugas Polres Blora melakukan olah TKP kasus pencurian di SDN 2 Gondoriyo, Kabupaten Blora, Jumat (27/2/2026). (ANTARA/HO-Polres Blora)

jateng.jpnn.com, BLORA - Jajaran Polres Blora meringkus dua pelaku pencurian yang menyasar SDN 2 Gondoriyo. Aksi nekat itu dilakukan saat bulan Ramadan dan mengakibatkan kerugian puluhan juta rupiah.

Kapolres Blora Wawan Andi Susanto mengatakan peristiwa pembobolan sekolah terjadi pada 25 Februari 2026. Dari kejadian tersebut, dua unit LCD proyektor dan tiga laptop milik sekolah raib. Total kerugian ditaksir mencapai Rp27 juta.

“Begitu menerima laporan dari pihak sekolah, kami langsung melakukan penyelidikan,” ujar Wawan di Kabupaten Blora, Minggu (1/3).

Baca Juga:

Hasilnya, polisi mengamankan dua pelaku pada Jumat (27/2) di sebuah warung makan di Kecamatan Todanan. Keduanya masing-masing berinisial IW (38), warga Bandar Lampung, dan DS (39), warga Jakarta Utara yang berdomisili di Kabupaten Rembang.

Dari tangan tersangka, polisi turut menyita dua sepeda motor. Menariknya, di bawah jok kendaraan tersebut petugas menemukan satu LCD proyektor dan satu laptop yang disimpan di dalam tas, diduga kuat hasil kejahatan.

“Kedua pelaku cukup licin karena menggunakan pelat nomor kendaraan palsu saat beraksi,” ungkap Kapolres.

Baca Juga:

Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya barang curian lain yang sudah sempat dijual, guna mengembangkan pengungkapan kasus tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 477 KUHP Nasional tentang pencurian.

Kapolres Blora juga mengimbau seluruh instansi pendidikan agar memperketat pengamanan aset dan inventaris sekolah.

Jajaran Polres Blora meringkus dua pelaku pencurian yang menyasar SDN 2 Gondoriyo. Aksi nekat itu dilakukan saat bulan Ramadan dan mengakibatkan kerugian puluha
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pencurian ramadan pembobolan blora polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU