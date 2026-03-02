Polresta Banyumas Bongkar Judi Togel Hongkong di Pasar Wage, Satu Pria Diamankan

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Polresta Banyumas mengungkap dugaan praktik perjudian togel jenis Hongkong di kawasan Pasar Wage, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Pengungkapan tersebut dilakukan dalam rangka Operasi Cipta Kondisi 2026, setelah polisi menerima laporan masyarakat pada Minggu (1/3) terkait aktivitas mencurigakan di area pasar.

Kepala Polresta Banyumas Petrus Silalahi mengatakan menindaklanjuti laporan itu, petugas langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud.

“Setelah menerima laporan, kami langsung menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di lokasi,” ujarnya di Purwokerto, Senin (2/3).

Sekitar pukul 20.00 WIB, petugas mendatangi lokasi di depan sebuah toko perhiasan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur.

Di sana, polisi mendapati seorang pria berinisial B (55), warga Purwokerto Timur, diduga tengah menerima dan mencatat pasangan angka togel Hongkong.

“Pada saat dilakukan penindakan, tersangka kedapatan sedang menerima dan mencatat pasangan angka togel,” tegasnya.

Dari tangan B, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit telepon genggam, uang tunai Rp310.000, alat tulis, serta potongan kertas bekas bungkus rokok berisi pasangan nomor togel.