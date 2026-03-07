Empat Ruangan Penting di Pemkab Pekalongan Digeledah KPK

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 05:00 WIB
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar . ANTARA/Kutnadi

jateng.jpnn.com, KABUPATEN PEKALONGAN - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan strategis di kantor Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat (6/3).

Penggeledahan ini terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK di kantor pemkab.

“Ya, KPK melakukan kegiatan penggeledahan. Ada empat ruangan yang disegel yaitu ruang bupati, ruang sekda, ruang tamu, dan ruang bagian umum,” kata Yulian di Pekalongan.

Menurut dia, penyidik KPK kemudian membuka segel ruangan tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di dalamnya.

“Masih proses dibuka semua. Ruangan di lantai dua sudah mulai dibuka dan dilakukan penggeledahan termasuk ruang bupati, sekda, dan bagian umum,” ujarnya.

Meski demikian, Yulian mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah penyidik KPK yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dia juga menyebut aktivitas kerjanya sempat terganggu akibat penyegelan sejumlah ruangan di gedung sekretariat daerah.

