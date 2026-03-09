Kapolsek Kaliwungu Dikeroyok Saat Bubarkan Tawuran, Dua Pelaku Ditangkap

jateng.jpnn.com, KENDAL - Kapolsek Kaliwungu AKP Nindya Putra Wahyu Nugroho menjadi korban pengeroyokan saat mencoba melerai aksi tawuran di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah.

Polisi kini telah mengamankan dua orang yang diduga terlibat dalam pengeroyokan tersebut.

Kapolres Kendal Hendry Susanto mengatakan kedua pelaku ditangkap setelah insiden yang terjadi pada Minggu (8/3) malam itu.

“Dua orang sudah ditangkap. Penyidik masih terus mendalami kasus tersebut,” kata Hendry, Senin.

Dia menjelaskan peristiwa bermula ketika personel dari Polsek Kaliwungu sedang melakukan patroli rutin dan menerima laporan adanya tawuran.

Petugas yang datang ke lokasi berupaya membubarkan keributan tersebut. Namun situasi justru berbalik ketika para pelaku tawuran menyerang aparat yang berusaha melerai.

“Anggota yang datang untuk melerai justru dikeroyok,” ujarnya.

Dalam insiden tersebut, AKP Nindya dikeroyok bersama satu anggota polisi lainnya. Keduanya sempat mendapatkan perawatan medis setelah kejadian.