Kurir Sabu 200 Gram Ditangkap di Stasiun Purwokerto, Polisi Buru Pemasok dari Jakarta

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyumas tak berhenti pada penangkapan seorang kurir narkotika jenis sabu berinisial DI. Kasus ini kini terus dikembangkan untuk membongkar jaringan yang diduga lebih besar, dengan jejak pemasok mengarah ke Jakarta.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi mengatakan pihaknya masih menelusuri asal-usul barang haram tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan jaringan lintas daerah.

“Kasus ini masih kami kembangkan, termasuk menelusuri asal barang dan jaringan yang terlibat,” ujar Petrus, Rabu (18/3).

Dari hasil pemeriksaan sementara, sabu seberat 200,14 gram yang diamankan dari tangan tersangka diduga berasal dari seorang pemasok berinisial ACO yang kini telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Untuk pemasok dengan inisial ACO saat ini sedang dalam pengejaran oleh tim di Jakarta,” tegasnya.

Polisi juga mendalami dugaan bahwa DI bukan pemain baru. Dia disinyalir sudah beberapa kali mengedarkan narkotika di wilayah eks Keresidenan Banyumas, meliputi Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Cilacap.

“Kami menduga yang bersangkutan tidak hanya sekali, tetapi sudah beberapa kali melakukan peredaran di wilayah aglomerasi tersebut,” katanya.

Tak hanya itu, modus pelaku juga menjadi perhatian. Polisi mencurigai DI memanfaatkan momentum arus mudik Lebaran untuk mengelabui petugas dengan menyamar sebagai pemudik.