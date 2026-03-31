Dugaan Pelecehan Seksual di Unissula Terkuak, Mahasiswi Mengalami Trauma, Kasus Bergulir di Polda Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dugaan tindak kekerasan seksual mencuat di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Seorang mahasiswi berinisial LT disebut menjadi korban, dengan terduga pelaku seorang senior di organisasi kemahasiswaan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, insiden itu terjadi pada Februari 2026, saat korban dan pelaku berencana bertemu untuk membahas sesuatu pada malam hari. Alih-alih bertemu di tempat netral, pelaku justru meminta datang ke tempat tinggal korban.

Pendamping korban, Tegar Wijaya Muhkti, menyebut permintaan itu dipenuhi karena adanya rasa percaya dari korban terhadap pelaku.

Situasi berubah ketika pelaku tiba di kos. Saat korban masuk kamar untuk mengambil barang, pelaku diduga menyusul masuk meski sebelumnya diminta menunggu di luar.

Di ruang privat itulah, korban diduga mengalami tindakan yang tidak semestinya dari pelaku.

Dampaknya tidak ringan. Korban disebut mengalami tekanan mental yang cukup serius pascakejadian tersebut.

“Setiap berpapasan dengan pelaku, korban menunjukkan reaksi trauma, bahkan sampai menangis,” ungkap Muhkti.

Kasus ini kini telah ditangani oleh Polda Jawa Tengah. Proses penyelidikan masih berjalan, termasuk pengumpulan keterangan dari korban.