4 Mahasiswi Unissula Jadi Korban Dugaan Kekerasan Seksual, Terduga Pelaku Kader HMI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang masih dalam proses penanganan internal kampus. Di sisi lain, perkara tersebut telah dilaporkan korban ke Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Pihak kampus telah memanggil korban berinisial H serta terduga pelaku yang merupakan alumni Fakultas Teknik dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berinisial LT. Karena status pelaku sudah lulus penanganan sanksi akan melibatkan Ikatan Keluarga Alumni (IKA).

Pendamping korban, Tegar Wijaya Mukhti menyatakan jumlah korban tidak hanya satu orang. Hingga saat ini, tercatat empat korban yang mengaku mengalami peristiwa serupa dengan pelaku yang sama.

"Ada empat orang yang menghubungi kami dan mengaku menjadi korban, dengan pelaku yang sama,” ujar Tegar saat dikonfirmasi, Rabu (1/4).

Tegar yang juga menjabat Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Korkom Unissula menyebut pihaknya membuka layanan aduan bagi korban lain yang ingin melapor. Selain itu, organisasi juga menyediakan pendampingan psikologis serta bantuan hukum secara cuma-cuma.

“Kami membuka layanan aduan melalui Kohati Korkom, termasuk pendampingan psikologis gratis dan bantuan hukum bagi korban yang ingin melapor,” katanya.

Tegar menjelaskan salah satu korban awalnya diajak pelaku untuk bertemu dengan dalih diskusi. Pertemuan semula direncanakan di kawasan Gajah Mada, tetapi korban kemudian diminta datang ke tempat kos dengan alasan keamanan kendaraan.

Sesampainya di lokasi, pelaku diduga tidak sekadar mengajak berbincang. Pelaku disebut memaksa masuk ke kamar, menarik tangan korban, hingga melakukan tindakan tidak senonoh.