Respons Rektor Unissula Soal 4 Mahasiswi Jadi Korban Kekerasan Seksual Kader HMI

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terhadap mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) terus berkembang. Jumlah korban yang melapor kini bertambah menjadi empat orang.

Pihak kampus telah mengambil langkah awal dengan menugaskan tim pemeriksa dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) guna mengumpulkan bukti dari kedua belah pihak.

Rektor Unissula Gunarto menyatakan kampus telah memanggil korban awal berinisial H serta terduga pelaku berinisial LT. Pelaku diketahui merupakan alumni Fakultas Teknik sekaligus kader HMI. Karena statusnya telah lulus, penanganan sanksi akan melibatkan Ikatan Keluarga Alumni (IKA).

“Kami sedang mengumpulkan bukti dari kedua belah pihak. Keputusan dan sanksi nantinya akan diberikan melalui mekanisme alumni,” ujar Gunarto saat dikonfirmasi, Rabu (1/4).

Hingga kini, proses pengumpulan bukti masih berlangsung. Kampus juga telah memanggil pemilik rumah kos dan petugas keamanan, namun keduanya mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut karena terjadi pada malam hari.

Gunarto menjelaskan proses pemeriksaan belum menghasilkan keputusan final. Kampus turut melibatkan ahli hukum untuk menganalisis kasus tersebut, mengingat dugaan kejadian berlangsung di ruang tertutup sehingga minim saksi.

“Peristiwa ini terjadi di ruang tertutup, sehingga pembuktiannya lebih sulit. Keterangan dari masing-masing pihak juga berbeda, sehingga perlu pendalaman,” katanya.

Di sisi lain, kampus memastikan korban tetap mendapatkan perlindungan, baik secara hukum maupun psikologis. Korban disebut masih menjalani aktivitas akademik seperti biasa dan tengah menyelesaikan skripsi.