Aksi Brutal Jambret di Halmahera Semarang, Korban Luka Parah 17 Jahitan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi penjambretan sadis terjadi di Jalan Halmahera, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu (5/4) pagi.

Peristiwa itu terjadi ketika korban Yovita Haryanto (30) yang dijemput temannya, Ancilla Christina Hardjana (31) hendak berangkat ke gereja sekitar pukul 06.45 WIB

Saat itu, Ancilla yang tengah menunggu Yovita di depan gerbang rumah korban didatangi dua laki-laki berboncengan naik sepeda motor. Pembonceng turun merampas dompet sambil menodongkan senjata tajam (sajam).

Yovita yang mengetahui langsung membuka gerbang dan mencoba membantu melawan pelaku. Sayang, Yovita terkena sayatan pisau di pelipis hingga pipi. Tangannya juga terluka.

Rekaman CCTV aksi kekerasan itu tersebar di media sosial.

Atas peristiwa tersebut, korban dilarikan ke Puskesmas Halmahera. Korban mendapat 17 jahitan akibat luka yang diderita.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena mengatakan telah melakukan penyelidikan lokasi kejadian. Rekaman CCTV turut diamankan.

Kini, polisi tengah memburu pelaku. Termasuk meningkatkan patroli di kawasan tersebut.