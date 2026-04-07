Polisi Kejar Dua Penjambret Bersenjata Tajam di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi kini memburu dua pelaku penjambretan yang beraksi brutal di Jalan Halmahera, Kota Semarang, Minggu (5/4).

Dalam kejadian itu, seorang perempuan mengalami luka di wajah akibat sabetan senjata tajam.

Kapolsek Semarang Timur Andy Susanto mengungkapkan peristiwa bermula saat korban ACH (31) menjemput rekannya, YH (30), untuk berangkat ibadah ke gereja.

Namun, saat tiba di lokasi, keduanya tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan motor.

“Pelaku memaksa korban menyerahkan dompet dan telepon seluler,” ujar Andy, Selasa (7/4).

Melihat temannya diancam, YH mencoba memberikan perlawanan. Namun, pelaku ternyata membawa senjata tajam dan langsung menyerang.

Baca Juga: 13 Kereta Memutar Via Semarang Imbas KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu Brebes

Akibatnya, YH mengalami luka di bagian wajah setelah terkena sabetan senjata tajam. Sementara kedua pelaku langsung kabur usai beraksi.

Korban sempat mendapatkan perawatan di puskesmas sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.