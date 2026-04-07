Polisi Kejar Dua Penjambret Bersenjata Tajam di Semarang

Selasa, 07 April 2026 – 09:30 WIB
Aksi penjambretan terekam CCTV di Jalan Halmahera, Kota Semarang, Jawa Tengah. FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi kini memburu dua pelaku penjambretan yang beraksi brutal di Jalan Halmahera, Kota Semarang, Minggu (5/4).

Dalam kejadian itu, seorang perempuan mengalami luka di wajah akibat sabetan senjata tajam.

Kapolsek Semarang Timur Andy Susanto mengungkapkan peristiwa bermula saat korban ACH (31) menjemput rekannya, YH (30), untuk berangkat ibadah ke gereja.

Baca Juga:

Namun, saat tiba di lokasi, keduanya tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan motor.

“Pelaku memaksa korban menyerahkan dompet dan telepon seluler,” ujar Andy, Selasa (7/4).

Melihat temannya diancam, YH mencoba memberikan perlawanan. Namun, pelaku ternyata membawa senjata tajam dan langsung menyerang.

Baca Juga:

Akibatnya, YH mengalami luka di bagian wajah setelah terkena sabetan senjata tajam. Sementara kedua pelaku langsung kabur usai beraksi.

Korban sempat mendapatkan perawatan di puskesmas sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Sumber antara
BERITA TERKAIT

