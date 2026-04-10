JPNN.com

Pencuri Kabel BTS di Banyumas Ditangkap Polisi, Satu Pelaku Masih Buron

Jumat, 10 April 2026 – 09:15 WIB
Ilustrasi pencurian. Foto: Pixabay

jateng.jpnn.com, BANYUMAS - Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan pencurian kabel BTS di Kecamatan Rawalo.

Satu pelaku berinisial RAES (26), warga Purbalingga, sudah diamankan. Sementara rekannya berinisial EH masih dalam pengejaran polisi.

Kapolresta Banyumas, Petrus P Silalahi, mengungkapkan aksi pencurian terjadi di tower BTS milik XL Smart yang berada di Desa Losari, Rawalo, pada Sabtu (4/4) sekitar pukul 05.44 WIB.

Baca Juga:

Kasus ini pertama kali terungkap saat pengecekan rutin dilakukan oleh saksi bernama Saryono. Dia mendapati kabel dalam kondisi terpotong dan sebagian hilang.

“Pelaku diduga melakukan pencurian kabel tembaga pada tower BTS yang mengakibatkan kerugian pihak perusahaan,” ujar Petrus, Jumat (10/4).

Dari hasil penyelidikan, aksi tersebut menyebabkan kerugian sekitar Rp5 juta bagi perusahaan PT Mitra Karsa Utama.

Baca Juga:

Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, mulai dari tiga ikat serabut tembaga, dua tang potong, satu tang biasa, hingga satu obeng yang diduga digunakan pelaku saat beraksi.

Kini, pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolresta Banyumas untuk proses hukum lebih lanjut.

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pencurian kabel bts banyumas polisi

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU