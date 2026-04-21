Investasi 'Snapboost' Bodong, 17 Warga Blora Jadi Korban, Kerugian Tembus Rp332 Juta

jateng.jpnn.com, BLORA - Sebanyak 17 warga di Blora menjadi korban dugaan penipuan investasi aplikasi 'Snapboost' dengan total kerugian mencapai Rp332 juta.

Kasus ini kini ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Blora setelah para korban melapor ke SPKT. Polisi langsung melakukan klarifikasi untuk mengurai kronologi serta pola dugaan penipuan tersebut.

Kasatreskrim Polres Blora Zaenul Arifin mengungkapkan bahwa nilai kerugian tiap korban berbeda-beda, bahkan ada yang mencapai lebih dari Rp100 juta.

“Total kerugian sementara sekitar Rp332 juta, sesuai dengan jumlah dana yang disetorkan para korban,” ujarnya, Selasa (21/4).

Penyidik saat ini masih mengumpulkan bukti serta keterangan guna mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Bahkan, kasus ini disebut-sebut turut menyeret nama seorang oknum guru di salah satu SMA di Blora. Namun, polisi menegaskan masih melakukan pendalaman.

Di tengah proses penyelidikan, Polres Blora juga berkoordinasi dengan tim siber Polda Jawa Tengah untuk mempercepat pengungkapan kasus.

Salah satu korban, Johan Adi Saputro, mengaku tergiur iming-iming keuntungan besar yang ditawarkan aplikasi tersebut. Dia bergabung melalui ajakan teman dengan harapan bisa memperbaiki kondisi ekonomi.