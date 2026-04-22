Gudang Sembako di Wonosobo Dibobol Maling, Minyak & Gula Rp526 Juta Raib, 3 Pemuda Diringkus

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Gudang sembako di Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dibobol maling, dengan total kerugian fantastis mencapai Rp526 juta.

Aksi nekat ini akhirnya berhasil diungkap oleh Polres Wonosobo melalui Satuan Reserse Kriminal. Tiga pelaku muda pun tak berkutik saat diringkus petugas.

Kasatreskrim Polres Wonosobo Arif Kristiawan menjelaskan kasus ini terkuak setelah korban curiga melihat jejak kaki di atas tumpukan karton terigu di dalam gudang.

“Setelah dicek, pintu dan jendela gudang sudah rusak akibat dicongkel,” ungkapnya, Rabu (22/4).

Kecurigaan itu terbukti. Setelah dilakukan audit stok, barang dalam jumlah besar ternyata sudah lenyap.

Gula kemasan Gulavit sebanyak 1.161 karton (total puluhan ton) raib, dengan kerugian Rp390,4 juta serta minyak goreng Sunco ukuran 2 liter sebanyak 400 karton ikut digondol, senilai Rp136 juta. Total kerugian ditaksir mencapai Rp526 juta.

Tak butuh waktu lama, polisi bergerak cepat. Tim Resmob langsung melakukan penyelidikan dan melacak salah satu pelaku di indekos. Dari situ, pengembangan dilakukan hingga seluruh pelaku berhasil diamankan.

“Tiga tersangka kami tangkap, berikut barang bukti yang berkaitan dengan aksi pencurian tersebut,” tegas Arif.