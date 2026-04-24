21 Korban Investasi Bodong 'Snapboost' di Blora Lapor Polisi, Kerugian Tembus Rp500 Juta

jateng.jpnn.com, BLORA - Kasus dugaan penipuan investasi berbasis aplikasi Snapboost di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus bertambah. Hingga Jumat (24/4), sebanyak 21 korban resmi melapor ke Polres Blora dengan total kerugian sementara ditaksir mencapai sekitar Rp500 juta.

Kasatreskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin mengatakan pihaknya masih mendalami laporan para korban yang mengaku tidak dapat menarik dana dari aplikasi tersebut.

“Kami masih mendalami laporan para korban yang mengaku tidak dapat menarik dana dari aplikasi tersebut. Para pelapor sebelumnya datang langsung ke SPKT untuk membuat pengaduan resmi,” kata Zaenul.

Dia menjelaskan jumlah korban yang melapor bertambah dari sebelumnya 17 orang menjadi 21 orang. Nilai kerugian pun ikut meningkat karena nominal yang disetorkan para korban bervariasi, mulai jutaan hingga ratusan juta rupiah.

“Masih kami dalami, termasuk dugaan keterlibatan beberapa pihak. Semua masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Polres Blora juga menggandeng tim siber Polda Jawa Tengah untuk mengusut modus investasi digital tersebut.

Berdasarkan keterangan korban, aplikasi Snapboost menawarkan investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, dana yang sudah disetorkan justru tidak bisa ditarik kembali.

Polisi pun mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap investasi digital yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal.