Gerak-Gerik Eks Polisi Penembak Mati Siswa di Semarang Mencurigakan, Polda Jateng: Positif Narkoba

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah menyebut Robig Zaenudin, eks polisi penembak mati siswa SMKN 4 Semarang, positif narkoba.

Hasil tersebut berdasarkan tes urine yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah bersama petugas lapas menggelar sidak pada Senin (19/1).

"Tes urine dilakukan setelah muncul dugaan Robig mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto, Jumat (24/4).

Dia mengatakan hasil tes urine menunjukkan Robig positif narkoba.

“Penyidik memeriksa barang kelengkapan Robig di lapas dan melakukan tes urine, ditemukan positif narkoba,” ujarnya.

Meski tidak ditemukan alat terkait narkoba saat penggeledahan, polisi menilai gerak-gerik Robig mencurigakan.

“Keadaannya tidak stabil, ditanya tidak konsen, tidak seperti orang normal,” ujarnya.

Polda Jateng kini masih mendalami dugaan keterlibatan mantan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu dalam pengendalian narkoba dari balik penjara.