JPNN.com

JPNN.com Jateng Kriminal Tiga Kurir Narkoba Ditangkap Polisi, Mengedarkan Paket di Salatiga & Kabupaten Semarang

Tiga Kurir Narkoba Ditangkap Polisi, Mengedarkan Paket di Salatiga & Kabupaten Semarang

Sabtu, 25 April 2026 – 12:30 WIB
Tiga Kurir Narkoba Ditangkap Polisi, Mengedarkan Paket di Salatiga & Kabupaten Semarang - JPNN.com Jateng
Barang bukti pengungkapan kasus peredaran narkoba di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang oleh Polda Jateng, Jumat. (ANTARA/HO-Humas Polda Jateng)

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah membekuk tiga kurir sabu-sabu di wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang. Seluruh pelaku diketahui merupakan residivis kasus narkoba.

Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Yos Guntur mengatakan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan tersangka WAW (41) di wilayah Bergas, Kabupaten Semarang.

“Tersangka ditangkap setelah menyebar paket sabu-sabu di wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang,” kata Yos Guntur di Semarang, Jumat (24/4).

Menurut dia, para pelaku menggunakan metode penyebaran paket di sejumlah titik untuk menghindari deteksi petugas.

“Paket sabu-sabu disebar ke sejumlah lokasi untuk menghindari deteksi petugas,” ujarnya.

Dari penangkapan tersebut, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap dua kurir lainnya di sebuah indekos di wilayah Bawen, Kabupaten Semarang.

Dua tersangka lain yang diamankan masing-masing berinisial EHP (39) dan SW (31).

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita total 49 paket sabu-sabu dengan berat mencapai 65,75 gram.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah membekuk tiga kurir sabu-sabu di wilayah Salatiga dan Kabupaten Semarang.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   kurir narkoba narkoba Polda Jawa Tengah salatiga kabupaten semarang pengedar narkoba

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU