Adik Bunuh Kakak Kandung di Semarang, Motifnya Bikin Geleng Kepala

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang adik tega menghabisi nyawa kakak kandungnya di Kota Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi Jalan Kakap Raya, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara pada Sabtu (25/4) sekitar pukul 00.10 WIB.

Korban berinisial MZ (27), sedangkan tersangka bernama inisial AA (19).

Insiden ini terjadi setelah kakak beradik tersebut minum minuman keras (miras) jenis gedang klutuk di depan rumahnya.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena menyebut pelaku naik pitam setelah sakit hati karena ejekan korban.

"Ada kata-kata dari korban yang membuat tersangka ini sakit hati, yaitu ngombe sitik wae mabuk (minum sedikit saja sudah mabuk, red)," ujarnya.

Dari ejekan tersebut, korban tidak terima lantas mengambil sebilah pisau dari dapur. Senjata tajam (sajam) itu ditusukkan ke punggung korban.

AKBP Andika menyatakan korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong.

"Dari hasil keterangan dokter forensik bahwa memang penyebab kematiannya adalah karena adanya pendarahan akibat tusukan benda-benda tajam," katanya.