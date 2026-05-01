Bos Travel Umrah Fiktif di Semarang Jadi Tersangka, Kerugian Korban Tembus Rp356 Juta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menetapkan pemilik usaha perjalanan haji dan umrah Al Amanah Semarang berinisial HU sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap belasan calon jemaah umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena mengatakan tersangka sempat diamankan oleh para korban sebelum akhirnya diserahkan ke polisi.

“Tersangka diamankan oleh para korbannya yang selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Semarang,” ujar Andika di Semarang, Kamis (30/4).

Polisi mencatat ada tiga laporan polisi terkait dugaan penipuan yang dilakukan HU. Dari laporan tersebut, terdapat 15 korban dengan total kerugian mencapai Rp356 juta.

Hasil penyelidikan sementara mengungkap biro perjalanan haji dan umrah milik tersangka ternyata merupakan perusahaan fiktif.

Meski demikian, HU disebut pernah memberangkatkan sejumlah jemaah dengan memanfaatkan biro perjalanan haji dan umrah lain.

“Untuk memberangkatkan calon jemaah, tersangka menggunakan biro perjalanan lain,” jelas Andika.

Aksi itu diduga sudah berjalan selama tiga tahun. Tersangka bahkan membuka kantor di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Semarang untuk meyakinkan calon korban.