Pria di Semarang Berlumuran Darah, Diduga Korban Penusukan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pria tergeletak berlumuran darah di teras sebuah rumah di Jalan Pusponjolo Tengah Raya, Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/5) petang.

Peristiwa tersebut sontak mengundang perhatian warga sekitar, terutama karena lokasi kejadian berada tepat di seberang warung mi ayam bakso yang cukup ramai.

Sekitar pukul 18.16 WIB, tenaga medis bersama ambulans tiba di lokasi memberikan penanganan awal di tengah kerumunan warga.

Sejumlah kerabat korban tampak mendampingi, memegangi tubuh korban yang tergeletak di teras rumah.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, korban diketahui datang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dari arah utara dalam kondisi sudah terluka.

Sepeda motor Honda Revo yang dikendarai korban juga terlihat ada bercak darah pada bagian bodinya.

Setibanya di rumah, korban langsung mendapatkan pertolongan dari keluarga.

Seorang saksi, Atik (50) warga yang tinggal di indekos seberang lokasi kejadian, mengaku mendengar teriakan minta tolong dari keluarga korban.