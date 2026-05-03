50 Santriwati di Pati Dicabuli Kiai, Pelaku Belum Ditahan

jateng.jpnn.com, PATI - Sebanyak 50 santriwati diduga menjadi korban pencabulan oleh seorang kiai di Pondok Pesantren (Ponpes) Ndolo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng).

Seorang kiai tersebut bernama inisial A alias Ashari atau Mbah Walid itu telah ditetapkan oleh tersangka oleh Polresta Pati. Namun, hingga kini tersangka pencabulan itu belum dijebloskan ke penjara.

Lambatnya penanganan hukum ini membuat warga menggeruduk Ponpes Ndolo Kusumo pada Sabtu (2/5). Massa menuntut keadilan ditegakkan bagi puluhan santriwati yang menjadi korban predator oknum kiai tersebut.

Kuasa Hukum Korban, Ali Yusron mengatakan kejadian ini diduga terjadi dalam rentang 2024 hingga 2026.

Ali baru mendampingi satu korban. Namun, dia menyebut telah mengantongi jumlah yang menjadi korban kiai cabul itu mencapai 50 orang.

"Lebih dari 30 atau 50 orang santriwati, di bawah umur itu ada yang kelas satu, kelas dua SMP," ujar Ali, Minggu (3/5).

Dalam dua tahun beraksi, dia menyebut kiai A mencari mangsa dengan modus untuk menemani tidur. Pelaku mengirimi pesan korban melalui layanan perpesanan WhatsApp tengah malam.

"Kronologi awalnya itu si A ini itu WA ke santriwati. Itu pada jam 12 malam untuk menemani tidur," katanya.