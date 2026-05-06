Kiai Cabul di Pati jadi Tersangka, Izin Ponpes Ndholo Kusumo Dicabut, 37 Guru Dimutasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat sebanyak 37 pengajar di Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Quran Ndholo Kusumo Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng).

Kepala Bidang Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jateng Moch Fatkhuronji mengatakan puluhan guru tersebut dimutasi ke satuan pendidikan terdekat dari Ponpes Ndholo Kusumo.

"Jumlah ustaz 15 orang dan ustazah 22 orang," kata Fatkhuronji ditemui JPNN.com di Kanwil Kemenag Jateng, Kota Semarang, Rabu (6/5).

Langkah ini dilakukan setelah pengasuh Ponpes Ndholo Kusumo tersebut berinisial A alias Ashari atau Mbah Walid ditetapkan tersangka kasus pencabulan 50 santriwati oleh Polresta Pati.

Terlebih Ponpes Ndholo Kusumo juga telah dilarang membuka pendaftaran santri baru dan pencopotan Ashari dari jabatannya. Izin operasional ponpes yang berdiri sejak 2012 itu juga telah dicabut.

"Kami sudah koordinasi dengan Kemenag Kabupaten Pati, bagi guru-guru, terutama yang sudah sertifikasi itu akan dicarikan tempat supaya mereka tidak terlantar," katanya.

Pihaknya menyatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap ponpes-ponpes di Jateng. Termasuk mengedukasi tiap ponpes harus menegakkan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Kekerasan Seksual.

"Prinsipnya Kementerian Agama itu adalah menyelamatkan korban. Semuanya akan didampingi. Kalau terkait dengan perilakunya (tersangka, red) tentu aparat hukum yang menentukan," kata Fatkhuronji.